Токаєв підписав нову Конституцію Казахстану

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав нову Конституцію, вона набере чинності з 1 липня 2026 року.

Токаєв представив параметри конституційної реформи 20 січня 2026 року. Вже наступного дня його указом була створена конституційна комісія, до якої увійшли 130 осіб – депутати, чиновники, юристи. Після шести засідань комісія заявила, що країні потрібна нова Конституція, а 12 лютого влада представила проєкт документа. 15 березня в Казахстані відбувся референдум щодо проєкту нової Конституції.

17 березня Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати голосування, згідно з якими проєкт нового Основного закону підтримали 87,15% тих, хто голосував. До референдуму влада розгорнула кампанію переслідування громадян та журналістів, які критикували проєкт документа або проводили опитування.

Президент Казахстану також підписав указ про заходи щодо реалізації Конституції, яка передбачає підготовку нових законів. Токаєв під час церемонії підписання заявив, що новий Основний закон має «історичне значення».

Оригінал Конституції 1995 року планують здати до архіву. Уряду доручено до 7 квітня затвердити план просування нової Конституції.

15 березня стане новим Днем Конституції (з 1996 року він відзначався 30 серпня).

Одним із основних моментів нової Конституції є перетворення парламенту з двопалатного на однопалатний і перейменування його на Курултай. Курултай складатиметься зі 145 членів, які обираються на п’ятирічний термін за пропорційною системою, тобто за партійними списками. Критики вважають, що громадяни, які не перебувають у партіях, не зможуть балотуватися в депутати і нагадують, що опозиційні об’єднання роками не можуть домогтися реєстрації партії в міністерстві юстиції.

Основний закон також наділяє президента повноваженнями самостійно, без участі парламенту, призначати генпрокурора, голів Конституційного та Верховного судів, Нацбанку, голову Комітету нацбезпеки, нині ці призначення вимагають згоди Сенату, який за новим проєктом скасовується.

Окрім того, за новою Конституцією створюється інститут віцепрезидента. Людина на цю посаду не обирається, а призначається президентом за згодою Курултаю. У разі дострокового складання президентом повноважень або його смерті віцепрезидент стає виконувачем обов’язків президента.