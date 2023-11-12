«Ситуація непроста»: прикордонники уточнили, що відбувається в селищі Тополі

Українські військові контролюють населений пункт Тополі в Харківській області, де нещодавно було встановлено державний прапор. Однак, бійці ЗСУ «не перебувають у ньому постійно», зазначив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Ворога було відкинуто на цій ділянці, але ситуація залишається там непростою. Населений пункт знаходиться і біля кордону з Росією, і на напрямку лінії бойових дій. Постійне перебування українських захисників там досить ускладнене. Наші хлопці постійно контролюють цей напрямок, щоб ворог там не міг закріпитися», – заявив Демченко.

За словами речника Держприкордонслужби, «прапор України було встановлено для того, аби нагадити про те, що це наша земля й російським терористам немає чого там робити».

Раніше, 11 листопада, прикордонники підняли синьо-жовтий прапор у населеному пункті Тополі Куп’янського району на Харківщині.

Селище Тополі розташоване приблизно за п’ять кілометрів від кордону України з Росією.