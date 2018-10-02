Голова Каталонії дає голові уряду Іспанії місяць на розробку механізму самовизначення регіону

Президент Каталонії Кім Торра закликав прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеза протягом місяця узгодити механізм для самовизначення регіону, повідомляють західні ЗМІ. В іншому разі Торра погрожує позбавити Санчеза підтримки своєї партії в національному парламенті.

«Якщо механізм не буде погоджено до листопада, партії, які виступають за незалежність регіону, не зможуть більше гарантувати панові Педро Санчезу стабільність у парламенті Іспанії», – заявив Кім Торра в каталонському регіональному парламенті.

Педро Санчез очолив уряд Іспанії після того, як його попередникові Маріано Рахою винесли вотум недовіри. Для цього йому знадобилася підтримка націоналістів Країни Басків та Каталонії.

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Ультиматум Торри пролунав 2 жовтня, наступного дня після відзначення річниці референдуму про відділення Каталонії від Іспанії.

Референдум про незалежність Каталонії відбувся 1 жовтня 2017 року. Влада Іспанії визнала його незаконним, а у відповідь на декларацію про незалежність, яку ухвалив парламент Каталонії, запровадили в автономії пряме правління.

У червні цього року в Каталонії склав присягу новий регіональний уряд на чолі з Кімом Торрою, соратником колишнього каталонського лідера Карлеса Пучдемона, при якому в регіоні відбувся невизнаний Мадридом референдум про незалежність.

Таким чином, завершився період прямого правління Мадрида на території автономії.