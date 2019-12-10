Демократи в Палаті представників висунули Трампу звинувачення

Члени Демократичної партії в Палаті представників США висунули президенту Дональду Трампу звинувачення за двома пунктами. Йому закидають зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу.

Голова комітету з питань юстиції Палати представників Джеррі Недлер 10 грудня заявив, що Трамп «бачить себе над законом».

Сам президент США заявив у Twitter, що не робив нічого неправильного.

Палата представників має проголосувати за звинувачення наступного тижня. У США ведеться розслідування про можливість імпічменту Трампа через звинувачення в тиску на президента України Володимира Зеленського з метою завдати шкоди своєму політичному опонентові Джо Байдену.

Демократи в Конгресі розцінюють це як зловживання повноваженнями.

Трамп називає розслідування «полюванням на відьом», вказуючи на розшифровку його розмови із Зеленським як на доказ того, що він не порушив жодного закону. Республіканці підтримують президента.