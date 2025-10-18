«Ні королям»: у США відбулись масові протести проти політики Дональда Трампа

У суботу, 18 жовтня, по всій території США відбулись масові акції протесту під гаслом «No Kings» («Ні королям»), спрямовані проти політичного курсу чинного президента Дональда Трампа. За словами організаторів, демонстрації відбулися у всіх 50 штатах – загалом до 2 700 протестів.

Це вже друга хвиля акцій такого формату: попередні «No Kings» відбулися 14 червня – у день, коли Трамп провів у Вашингтоні військовий парад до 250-ї річниці армії США та свого дня народження. Тоді, за оцінками організаторів, участь у протестах взяли від 4 до 6 мільйонів людей.

Цього разу демонстранти знову вийшли на вулиці Вашингтона, Нью-Йорка, Чикаго та інших міст, несучи плакати й костюми, котрі висміювали представників адміністрації Трампа.

Акції проходять на тлі 18-денної зупинки роботи уряду США, спричиненої суперечками між демократами та республіканцями щодо продовження фінансування медичних субсидій.

Учасники протестів висловлюють незгоду з планами Трампа вводити війська Нацгвардії до американських міст, проводити масові міграційні рейди та скорочувати фінансування програм, які підтримують демократи.

Президент Дональд Трамп в ефірі Fox Business заявив, що демократи «спеціально затягують переговори про фінансування уряду через ці протести».

Протести на знак солідарності з американцями відбулися також у Європі.

Як пише CNN, натовпи людей зібралися біля визначних пам’яток і посольств США в Берліні, Парижі, Римі та Швеції з плакатами, що «засуджують фашизм і диктатора», а деякі висловлювали припущення, що президент США Дональд Трамп «не підтримує цінності демократії».



