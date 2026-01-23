Зона вільної торгівлі для України: Зеленський повідомив, що обговорював цю ідею з Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що лідер США Дональд Трамп підтримує ідею про зону вільної торгівлі для України.

Зеленський повідомив, що цю ідею обговорювали з американською стороною.

«Президент Трамп підтримує цю ідею. Я думаю, для нашого бізнесу це буде позитивне рішення. Подивимося потім деталі, безумовно, але ми вдячні за таку пропозицію. Трамп ще раз підтвердив, що Україна це отримає», – сказав він журналістам.

Деталі щодо цього нині невідомі. Напередодні спецпосланець президента США Стів Віткофф на Українському сніданку з нагоди щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму у Давосі заявив, що Дональд Трамп говорив про зону вільної торгівлі без мит для України, що надасть Києву конкурентну перевагу.

«Президент говорив про безмитну зону для України – я вважаю, що це може стати переломним моментом. Ви побачите, як промисловість масово переміщуватиметься в цей регіон. Уявіть: ви отримуєте конкурентну перевагу, бо не сплачуєте мита, постачаючи товари до США», – сказав він.

22 січня у швейцарському Давосі відбулася зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа. Зеленський розповів про «можливо, непростий, але позитивний» діалог з Трампом. Серед тем, які порушувалися, – нарощення допомоги Україні задля посилення її спроможностей захищатися від російських обстрілів.

За даними Міністерства торгівлі США, експорт українських товарів до США за січень-жовтень 2023 року склав 1,131 млрд. доларів. Основними експортними групами були: чавун та сталь (433 млн.), вироби з чавуну та сталі (175 млн.), електричні машини та звукове обладнання (79 млн.), приготовані овочі, фрукти та горіхи (55 млн.), олія та жири (54 млн.).

Як пише ДІЯ.Бізнес, товарообіг між Україною та США у 2024 році склав 2,91 млрд дол. США. Україна має негативне сальдо у торгівлі з США – обсяг імпорту з України (1,23 млрд дол. США) нижчий за обсяг експорту з США (1,68 млрд дол. США).