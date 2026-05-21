«Мінімальна кількість, але є»: Трегубов спростував дані про відсутність військ РФ у Куп’янську

У Куп’янську, попри попередні заяви українських військових, залишаються російські військові – про це в ефірі телемарафону 21 травня повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

«По Куп’янську маю спростувати заяву «Хартії» – це, на жаль, просто неправда. Тут має місце некоректне цитування. На жаль, підрозділи ворога у місті все ще перебувають. Так, їх мінімальна кількість, але вони там просто є», – повідомив він.

За словами Трегубова, в Куп’янську триває активний тиск російських військ на східному березі Осколу, а також спроби інфільтрації на північ від міста:

«Так, вони зараз неефективні й не доходять до міста, але, на жаль, кілька недобитих у самому місті ще є, так само як і деякі особи, які все ж встигли туди залізти, інфільтрувавшись через трубу десь місяць тому».





За оцінкою речника, загальна кількість російських військ може сягати двох десятків, можливо, кількох десятків осіб. Напередодні в самому місті зафіксували сім унікальних позивних, але Трегубов вказав на те, що кожен унікальний позивний може свідчити про не одного, а кількох військових, адже «рація є не в кожного і виходить на зв’язок не кожний».

Говорячи про інші напрямки, Трегубов вказав на активний тиск російської армії на Лиманському: «в тому числі в районі Борової на північ від Лиману, хоча там росіяни взагалі максимально забрехалися щодо власних успіхів».

Водночас він вказав на більш позитивну ситуацію на Великобурлуцькому напрямку, де «росіян фактично притисли до кордону».

«Вони втратили (на Великобурлуцькому напрямку – ред.) два населених пункти за останній місяць, останнім втратили Одрадне, ми про це повідомляли. Великобурлуцький напрямок повернувся до того формату, який був десь рік тому, до того, як росіяни змогли створити там певну зону контролю. Ось тепер та зона контролю, фактично, й пішла».

Також, додав речник, російські війська продовжують тиснути на Вовчанському напрямку, намагаючись закріпитися на Вовчанських Хуторах. У Сумській області вони «вже не йдуть далі, а намагаються закріплюватися в тій прикордонній зоні, де зараз перебувають».

Раніше Суспільне.Харків повідомило з посиланням на командира третьої роти першого батальйону «Хартії», в Куп’янську на 18 травня не було угруповань російських сил.