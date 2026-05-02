Трегубов розповів, що ускладнює ситуацію під Куп’янськом для Сил оборони

Сили РФ кидають «великі сили» на підступи до Куп’янська і вже «частково контролюють» село на північ від міста, повідомив в ефірі телемарафону речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

«Вони накопичували особовий склад, і, власне, потенціал для наступальних дій. І з лютого по березень, тоді якраз була знижена інтенсивність, вони зализували рани», – сказав Трегубов.

За його словами, армії РФ допомагає два сприятливих фактори – так звана «зеленка» (зелена рослинність з настанням тепла), а також погана погода у квітні.

«Ключову роль» у натиску на Куп'янськ, за словами Трегубова, відіграє Голубівка – населений пункт на північ від міста. Саме звідти сили РФ намагаються «просочуватися» всередину.

«Знищувати росіян, що намагаються зайти в місто з півночі треба, і це трішки важче, ніж тоді, коли Голубівка була більш контрольованою. Тут ми в курсі проблеми, тут ми в курсі того, як з нею боротися, просто питання в тому, що росіян багато», – заявив Трегубов.

15 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів. Найгарячішими напрямками протягом березня були, за його даними, Олександрівський, Покровський, Костянтинівський і Лиманський.

17 квітня начальник комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Полевий в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкту Радіо Свобода) заявив, що війська РФ стягують ресурси до південних околиць Мирнограда на Донеччині, використовуючи житлову забудову як природне укриття.