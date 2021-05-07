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07 травня 2021, Київ 09:46
Новини | Політика

Голова МЗС України: Київ попросив США про розширення тренувальної місії

Кулеба: США почали працювати над розширенням тренувальної армії для Збройних сил України

Київ попросив Сполучені Штати Америки про розширення тренувальної місії для Збройних сил України, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу «1+1».

«У нас є в порядку денному, ми вже озвучили це американській стороні, і вони вже почали над цим працювати, це розширення тренувальної місії армії США для Збройних сил України», – сказав Кулеба.

Співпраця США та України посилилася у 2014 році після анексії Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі. У квітні американське посольство повідомило, що США з 2014 року надали Україні безпекову допомогу на понад 2 млрд доларів.

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