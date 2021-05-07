Голова МЗС України: Київ попросив США про розширення тренувальної місії

Київ попросив Сполучені Штати Америки про розширення тренувальної місії для Збройних сил України, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу «1+1».

«У нас є в порядку денному, ми вже озвучили це американській стороні, і вони вже почали над цим працювати, це розширення тренувальної місії армії США для Збройних сил України», – сказав Кулеба.

Співпраця США та України посилилася у 2014 році після анексії Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі. У квітні американське посольство повідомило, що США з 2014 року надали Україні безпекову допомогу на понад 2 млрд доларів.