Штаб ООС повідомив про кількість обстрілів з боку бойовиків та втрати ЗСУ

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 6 травня зафіксовані дві втрати серед українських військових, одна з яких є безповоротною, повідомив штаб операції Об’єднаних сил.

«У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав вогнепального кульового поранення. На жаль, врятувати життя воїну не вдалося… Ще один український військовослужбовець зазнав осколкового поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – тяжкий», – ідеться у вечірньому зведенні.

За даними штабу ООС, з початку поточної доби російські гібридні сили здійснили шість порушень режиму припинення вогню.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в мінометному обстрілі села Веселе на півночі Донецька вдень 6 травня.

В угрупованні «ЛНР» оперативних даних про бойові дії впродовж поточної доби не оприлюднювали.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України у відповідь на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 20 квітня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 93 військовослужбовці.

З цієї кількості 33 військових загинули «під час бойової обстановки», уточнили в ЗСУ.