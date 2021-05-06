Міністри закордонних справ Нідерландів, Бельгії і Люксембургу прибули на Донбас, повідомив заступник голови МЗС України Василь Боднар у твітері.

Він розповів, що керівництво Луганської обласної військово-цивільної адміністрації зробило брифінг для міністрів про безпекову ситуацію в регіоні.

6-7 травня віцепрем’єр-міністерка, міністерка закордонних та європейських справ, зовнішньої торгівлі та федеральних культурних інституцій Королівства Бельгія Софі Вільмес, міністр закордонних справ Королівства Нідерланди Стеф Блок та міністр закордонних та європейських справ Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн відвідують Україну зі спільним робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України у відповідь на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 20 квітня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 93 військовослужбовці.

З цієї кількості 33 військових загинули «під час бойової обстановки», уточнили в ЗСУ.