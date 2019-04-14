У боях за Тріполі загинули понад 120 людей – ООН

У боях за столицю Лівії Тріполі з 5 квітня загинула щонайменше 121 людина. Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров’я ООН.

Зазначається, що поранення отримали понад 560 людей.

Через бойові дії переміщено більше 8 тисяч місцевих жителів.

Минулого тижня Лівійська національна армія командира Халіфа Хафтара почала наступ на Тріполі, контрольований силами визнаного ООН уряду Лівії.

Відтоді Хафтар ігнорує заклики міжнародної спільноти зупинити наступ.

Росія – ключовий союзник сил Хафтара разом із Єгиптом і Об’єднаними Арабськими Еміратами.

Лівія потерпає від насильства, політичної нестабільності і боротьби за владу відтоді, як в 2011 році був повалений і убитий багаторічний правитель Муамар Каддафі.