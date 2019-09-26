Троє військових постраждали минулої доби на Донбасі – штаб ООС

Троє українських військових постраждали минулої доби на Донбасі, повідомляє вранці 26 вересня штаб операції Об’єднаних сил.

Двоє із них зазнали поранень внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків, ще один зазнав бойового травмування.

«25 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 32 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, від початку нової доби обстрілів не зафіксовано.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій. Про поранених вони не повідомляють.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.