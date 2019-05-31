Якщо Мексика не зупинить потік мігрантів, Трамп запровадить проти країни мита на імпорт

Президент США Дональд Трамп планує в найближчі дні запровадити мита на імпорт з Мексики, якщо Мехіко не зробить реальних кроків, щоб зупинити потік нелегальних іммігрантів з Центральної Америки в США.

Перший пакет 5-відсоткових мит на всі мексиканські товари вступить в силу 10 червня, повідомив Трамп. Мита підвищуватимуться щомісяця – до жовтня, на 5% і зупиняться на позначці 25%.

Закон про надзвичайні повноваження від 1977 року дозволяє президенту в екстрених ситуаціях вдаватися до обмежувальних заходів у зовнішній торгівлі. Адміністрація Трампа характеризує ситуацію на південному кордоні Америки як екстремальну.

«Тарифи будуть скасовані тільки у випадку, якщо криза навколо незаконної імміграції розрядиться в результаті ефективних кроків з боку Мексики», – йдеться в заяві президента США.

Влада Мексики вже назвала цей крок «катастрофічним».

Спочатку Трамп хотів переконати Мексику співпрацювати за допомогою закриття американо-мексиканського кордону, але згодом в Білому домі вирішили, що збільшення ввізних мит – більш ефективне рішення.

Обсяг торгівлі товарами і послугами США із Мексикою у 2018 році склав 671 мільярд доларів.

Кілька днів тому прикордонники затримали на кордоні з Техасом близько тисячі людей.