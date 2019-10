Білий дім відмовиться від підписок на The Washington Post та New York Times, які критикує Трамп

Білий дім припинить свої підписки на видання The Washington Post та New York Times – газети, які часто критикує президент США Дональд Трамп. Адміністрація президента планує вимагати цього від усіх федеральних агентств.

Прессекретар Білого дому вважає такий крок правильним. «Це буде значною економією коштів для платників податків», – зазначила Стефані Гришам 24 жовтня.

21 жовтня Трамп заявив Fox News, що не хоче отримувати ці газети, оскільки це «фейкові» новини.

Джонатан Карл, голова Асоціації кореспондентів Білого дому, заявив The Wall Street Journal, що не сумнівається, «що працьовиті журналісти The New York Times і Washington Post продовжуватимуть займатися якісною журналістикою незалежно від того, визнає президент, що їх читає».

Обидва видання мають великий вплив на національну політику США, особливо в тому, що стосується висвітлення діяльності адміністрації президента.