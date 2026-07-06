Трамп підтвердив розмову з президентом ФІФА  про червону картку гравця збірної США

Президент США Дональд Трамп 6 липня підтвердив, що говорив із президентом Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно про червону картку, отриману футболістом збірної США Фоларіном Балогуном у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу проти збірної Боснії та Герцеговини.

Спілкуючись із журналістами у Вашингтоні, Трамп сказав, що не бачить у своїй розмові з Інфантіно жодних порушень. За його словами, він справді просив Інфантіно скасувати дискваліфікацію, оскільки вважає, що фол Балогуна, за який його вилучили з поля, був випадковим. Трамп зазначив, що ФІФА ухвалила рішення відкласти дискваліфікацію самостійно. «Я не можу вказувати їм, що робити. Я вважаю, що рішення ухвалила комісія. І це було правильне рішення», – сказав він.

Трамп зазначив, що «добре знається на спорті» і вважає, що американський гравець не порушив правила. «Це були два хлопці, які бігли на повній швидкості та випадково зіткнулися один із одним», – заявив він. За його власними словами, Трамп спочатку не знав, що червона картка означає не лише вилучення з поля, а й дискваліфікацію на наступний матч.

Епізод, який обговорювали Трамп та Інфантіно, стався на 64-й хвилині зустрічі. Нападник збірної США Фоларін Балогун у боротьбі за м’яч наступив на ногу супернику, боснійському захиснику Таріку Мухаремовичу. У прямій трансляції епізод виглядав як ігровий, але після рекомендації відеоасистента суддя матчу Рафаел Клаус із Бразилії переглянув повтор і ухвалив рішення про вилучення американця.

Формальні підстави для вилучення арбітр мав, але про випадковість фолу Балогуна свідчить те, що ніякого серйозного ушкодження Мухаремович не отримав і через хвилину зміг продовжити гру.

Згідно з правилами, при отриманні червоної картки гравець автоматично пропускає наступний матч чемпіонату. У випадку Балогуна це мала бути гра 1/8 фіналу зі збірною Бельгії, яка відбудеться ввечері 6 липня (о 3:00 7 липня за Києвом). Однак 5 липня ФІФА оголосила, що Балогун зможе вийти на поле, його дискваліфікацію відкладуть на рік. При цьому організація послалася на пункт регламенту, що дозволяє ухвалити таке рішення.

Вердикт ФІФА спричинив хвилю обурення з боку представників футбольної спільноти. З його різкою критикою виступила як Бельгійська футбольна асоціація, так і європейський футбольний союз УЄФА. Багато коментаторів говорять про безпрецедентне втручання Трампа у справи ФІФА. У самій ФІФА ситуацію не коментували.

Чемпіонат світу триває у США, Канаді та Мексиці, але більшість матчів, включно із фіналом у Нью-Йорку, приймають саме Сполучені Штати.