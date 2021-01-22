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22 січня 2021, Київ 16:29
Новини | Міжнародні

Із президентського столу, ймовірно, прибрали кнопку Трампа, якою він викликав кока-колу – ЗМІ

Трамп п'є дієтичну колу з келиху після тосту на ланчі для світових лідерів під час 73-ї сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку, США, 25 вересня 2018 року

Із президентського столу «Резолют» в Білому домі, ймовірно, прибрали кнопку, якою колишній президент США Дональд Трамп викликав офіціанта з дієтичною колою, пише видання The Hill.

Журналісти пишуть, що кнопки не було видно на фото з новим президентом США Джо Байденом за столом.

За даними ЗМІ, Трамп споживав 12 баночок дієтичної коли на день. Колишній радник Білого дому Кріс Сімс писав у своїй книзі 2019 року під назвою «Команда гадюк» писав, що Трамп іноді розігрував своїх відвідувачів за допомогою червоної кнопки. Він говорив, що вона запускає ядерні потужності США.

Інавгурація президента США Джо Байдена і від'їзд Дональда Трампа
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Інавгурація президента США Джо Байдена і від'їзд Дональда Трампа

46-й президент США Джо Байден 20 січня склав присягу як глава держави. Перед ним присягу склала віцепрезидентка Камала Гарріс. Ось як це було

«Він раптово натискав кнопку. Не впевнені, що робити, гості дивилися одне на одного з піднятими бровами. Кількома моментами пізніше стюард заходив у кімнату зі склянкою з дієтичною колою на срібному підносі, і Трамп вибухав сміхом», – пише The Hill.

При цьому повар, який працював з Байденом, розповідав The Washigton Post у 2020 році, що нинішній президент США любив, щоб у його буфеті була дієтична кола.

Інавгурація президента США Джо Байдена відбулася 20 січня 2021 року.

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