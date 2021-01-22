Із президентського столу, ймовірно, прибрали кнопку Трампа, якою він викликав кока-колу – ЗМІ

Із президентського столу «Резолют» в Білому домі, ймовірно, прибрали кнопку, якою колишній президент США Дональд Трамп викликав офіціанта з дієтичною колою, пише видання The Hill.

Журналісти пишуть, що кнопки не було видно на фото з новим президентом США Джо Байденом за столом.

За даними ЗМІ, Трамп споживав 12 баночок дієтичної коли на день. Колишній радник Білого дому Кріс Сімс писав у своїй книзі 2019 року під назвою «Команда гадюк» писав, що Трамп іноді розігрував своїх відвідувачів за допомогою червоної кнопки. Він говорив, що вона запускає ядерні потужності США.

«Він раптово натискав кнопку. Не впевнені, що робити, гості дивилися одне на одного з піднятими бровами. Кількома моментами пізніше стюард заходив у кімнату зі склянкою з дієтичною колою на срібному підносі, і Трамп вибухав сміхом», – пише The Hill.

При цьому повар, який працював з Байденом, розповідав The Washigton Post у 2020 році, що нинішній президент США любив, щоб у його буфеті була дієтична кола.

Інавгурація президента США Джо Байдена відбулася 20 січня 2021 року.