Трамп, Путін і Макрон закликали зупинити бої в Нагірному Карабасі

Президенти США, Росії та Франції оприлюднили спільну заяву про ситуацію в Нагірному Карабасі – міжнародно визнаній території Азербайджану, яка понад три десятиліття контролюється вірменськими силами.

На цій території з 27 вересня тривають бої між азербайджанською армією з одного боку і збройними формуваннями етнічних вірмен Карабаху й армією Вірменії – з іншого. Лідери трьох країн закликали негайно зупинити бойові дії і розпочати переговори між Єреваном і Баку, передає агенція France-Presse з посиланням на заяву Єлисейського палацу.

Текст заяви Дональда Трампа, Володимира Путіна і Емманюеля Макрона викладений також на сайті Кремля. У ньому йдеться, що президенти сумують за загиблими в зоні конфлікту. Президентів Азербайджану і Вірменії підписанти закликали до початку переговорів за посередництва ОБСЄ без висунення попередніх умов.

Активна фаза давнього конфлікту між Азербайджаном і Вірменією розпочалася 27 вересня. За кілька днів загинули, за різними даними, десятки або сотні людей. Сторони заявляють про втрати серед цивільних і звинувачують одна одну у застосуванні важких видів озброєння і найманців.

У 1988 році в Нагірному Карабасі (тоді – Нагірно-Карабаська автономна область Азербайджанської РСР) відбулися мітинги місцевого вірменського населення, яке прагнуло приєднання до тодішньої Вірменської РСР. Баку не погодився з цим.

У 1992–1994 роках сторони вели масштабні бойові дії. В цей час Азербайджан втратив контроль над територією Карабаху і прилеглих до нього районів, всього близько 20% території країни. Тоді регіон залишили майже всі азербайджанці і десятки тисяч біженців інших національностей.