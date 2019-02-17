Японські ЗМІ: Абе висунув Трампа на Нобелівську премію після прохання зі США

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе минулої осені номінував президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру, повідомляє японська газета Asahi з посиланням на джерело в японському уряді.

За повідомленням, американські офіційні особи після зустрічі Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином попросили Абе висунути кандидатуру президента США.

Офіційно МЗС Японії не підтвердило і не спростувало цю інформацію, Білий дім також не давав коментарів.

15 лютого президент США заявив, що японський прем’єр висунув його кандидатуру, оцінивши його зусилля з налагодження діалогу із Північною Кореєю. Трамп тоді сказав, що отримав від Абе копію листа до Нобелівського комітету про висунення його кандидатури.

При цьому Трамп визнав, що «мабуть, не отримає» премію.

За правилами Нобелівського комітету, лідери держав мають право висувати кандидатури на здобуття премій. При цьому інформацію про те, хто був висунутий і ким, опублікують лише через 50 років після вручення премії.

Нобелівську премію миру 2018 року присудили за зусилля, спрямовані на припинення застосування сексуального насильства «як зброї» під час воєн і збройних конфліктів. Лауреатами цієї премії стали лікар із Конго Дені Муквеге та іракська правозахисниця Надія Мурад.

У 2009 році Нобелівським лауреатом став попередник Трампа на посаді президента США Барак Обама.