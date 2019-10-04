Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
04 Жовтень 2019, Київ 20:10
Новини | Суспільство

Трамп розкритикував Радіо Свобода та інші американські ЗМІ: «маємо щось робити»

Трамп заявив, що редакції Радіо Свобода та «Голосу Америки» «працюють не надто добре» – керівники цих мовників йому відповіли

Дивитись коментарі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вчергове розкритикував американські медіа та запропонував створити власну новинну мережу Білого дому. Про це він заявив, виступаючи перед журналістами 3 жовтня у Флориді.

«CNN – це голос, який дійсно здається чутним поза кордонами (США – ред.), і це жахлива річ для нашої країни. І ми маємо запустити свою власну новинну мережу і розміщувати там справжні новини», – заявив Трамп.

Він заявив, що «думає над цим».

«Ми маємо зробити з цим щось. Найняти справді талановитих людей і подати назовні справжній голос, а не такий, що несе брехню», – додав президент США.

Канал CNN, видання New York Times та інші американські ЗМІ наразилися на критику Трампа за поширення інформації про його телефонну розмову з неназваним іноземним лідером. Згодом стало відомо, що йшлося про розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також: Віконце можливостей. Політична криза у США є шансом для українців​

Ці повідомлення зрештою стали приводом для демократів ініціювати процедуру імпічменту Трампа.

Крім того, Трамп згадав також редакції Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа та «Голос Америки», які фінансуються з бюджету США.

«У нас були Радіо Вільна… здається, Радіо Вільна Європа та «Голос Америки»… Ми створили їх, щоб розбудовувати свою країну, і це не надто добре працює», – сказав Трамп.

Президент Радіо Свобода Джеймі Флай відповів на таку оцінку голови Білого дому. Він зазначив, що редакції Радіо Свобода, які працюють з 1950 року, працюють над створенням «об’єктивної журналістики» для тих, «кому в іншому разі бракуватиме надійних джерел новин та інформації».

«Ми віримо, що наші зусилля з протидії дезінформації – через цифрові платформи, по радіо та телебаченню – і створення добре поінформованого громадянського суспільства є важливішим, ніж будь-коли, в епоху, коли правда зазнає дедалі сильніших атак», – сказав він.

Джеймі Флай
Джеймі Флай

Керівник бюро «Голосу Америки» в Білому домі Стів Герман також прокоментував закиди Трампа, зазначивши, що його редакція справно працює.

«Попри свою заяву, президент Сполучених Штатів мусить бути обізнаний, що «Голос Америки» й досі працює, адже він дав цьому підтримуваному американським урядом мовнику два інтерв’ю на камеру і регулярно відповідає на питання мені та (кореспондентці «ГА» в Білому домі – ред.) Петсі Вікадусварі», – припустив він.

«Голос Америки» – найбільший міжнародний мовник США, який веде мовлення більш ніж 40 мовами для понад 275-мільйонної аудиторії.

Журналісти Радіо Свобода повідомляють новини 26-ма мовами у 22 країнах, де вільні ЗМІ заборонені урядом або ж не можуть працювати повноцінно.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG