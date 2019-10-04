Трамп розкритикував Радіо Свобода та інші американські ЗМІ: «маємо щось робити»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вчергове розкритикував американські медіа та запропонував створити власну новинну мережу Білого дому. Про це він заявив, виступаючи перед журналістами 3 жовтня у Флориді.

«CNN – це голос, який дійсно здається чутним поза кордонами (США – ред.), і це жахлива річ для нашої країни. І ми маємо запустити свою власну новинну мережу і розміщувати там справжні новини», – заявив Трамп.

Він заявив, що «думає над цим».

«Ми маємо зробити з цим щось. Найняти справді талановитих людей і подати назовні справжній голос, а не такий, що несе брехню», – додав президент США.

Канал CNN, видання New York Times та інші американські ЗМІ наразилися на критику Трампа за поширення інформації про його телефонну розмову з неназваним іноземним лідером. Згодом стало відомо, що йшлося про розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

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Ці повідомлення зрештою стали приводом для демократів ініціювати процедуру імпічменту Трампа.

Крім того, Трамп згадав також редакції Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа та «Голос Америки», які фінансуються з бюджету США.

«У нас були Радіо Вільна… здається, Радіо Вільна Європа та «Голос Америки»… Ми створили їх, щоб розбудовувати свою країну, і це не надто добре працює», – сказав Трамп.

Президент Радіо Свобода Джеймі Флай відповів на таку оцінку голови Білого дому. Він зазначив, що редакції Радіо Свобода, які працюють з 1950 року, працюють над створенням «об’єктивної журналістики» для тих, «кому в іншому разі бракуватиме надійних джерел новин та інформації».

«Ми віримо, що наші зусилля з протидії дезінформації – через цифрові платформи, по радіо та телебаченню – і створення добре поінформованого громадянського суспільства є важливішим, ніж будь-коли, в епоху, коли правда зазнає дедалі сильніших атак», – сказав він.

Керівник бюро «Голосу Америки» в Білому домі Стів Герман також прокоментував закиди Трампа, зазначивши, що його редакція справно працює.

«Попри свою заяву, президент Сполучених Штатів мусить бути обізнаний, що «Голос Америки» й досі працює, адже він дав цьому підтримуваному американським урядом мовнику два інтерв’ю на камеру і регулярно відповідає на питання мені та (кореспондентці «ГА» в Білому домі – ред.) Петсі Вікадусварі», – припустив він.

«Голос Америки» – найбільший міжнародний мовник США, який веде мовлення більш ніж 40 мовами для понад 275-мільйонної аудиторії.

Журналісти Радіо Свобода повідомляють новини 26-ма мовами у 22 країнах, де вільні ЗМІ заборонені урядом або ж не можуть працювати повноцінно.