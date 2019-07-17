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17 Липень 2019, Київ 10:08
Новини | Міжнародні

США: Палата представників у резолюції засудила «расистські коментарі» Трампа

Члени Конгресу, які стали об’єктом критики президента США, виступають на прес-конференції, Вашингтон, 15 липня 2019 року

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Палата представників Конгресу США 16 липня схвалила резолюцію, яка засуджує «расистські коментарі» президента Дональда Трампа. Чотири республіканці і один незалежний депутат приєдналися до 235 законодавців-демократів, які мають більшість у Палаті представників, на підтримку резолюції.

Текст «рішуче засуджує расистські висловлювання президента Дональда Трампа, які узаконили і посилили страх перед новими американцями та представниками небілого населення, а також ненависть до них».

Резолюція має символічний характер. За американським законодавством, резолюція має пройти затвердження у Верхній палаті Конгресу – Сенаті, де більшістю володіють республіканці, а тому резолюція, найімовірніше, буде заблокована.

/**/ /**/ /**/ Срібний призер літньої олімпіади-2016, борець греко-римського стилю Жан Беленюк. 14 серпня 2016 року
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Президент США Дональд Трамп у своїх недавніх Twitter-повідомленнях, відповідаючи на жорстку критику, закликав чотирьох депутаток від Демократичної партії, взятися за поліпшення ситуації з корупцією і злочинністю в країнах, з яких вони «прийшли». При цьому троє з чотирьох жінок, до яких звертався Трамп, народилися у США. Йдеться про Олександрію Окас-Кортез зі штату Нью-Йорк, Рашіду Тлейб з Мічигану, Ільхану Омар з Міннесоти і Аянну Преслі з Массачусетса. З чотирьох жінок тільки Омар народилася за межами США – у Сомалі.

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