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12 грудня 2019, Київ 20:27
Новини | Міжнародні

Трамп назвав «безглуздим» визнання Ґрети Тунберґ «Людиною року»

Шведська екоактивістка Ґрета Тунберґ

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Президент США Дональд Трамп назвав «безглуздим» визнання 16-річної екоактивістки Ґрети Тунберґ «Людиною року за версією американського видання Time.

«Так безглуздо. Ґрета має навчитися справлятися зі своїм гнівом, а потім піти на хороше старе кіно з другом! Розслабся, Ґрето, розслабся!» – написав Трамп у твітері.

Тунберґ після твіту американського лідера традиційно змінила допис про себе на своїй сторінці у твітері: «Підліток, що працює над проблемою управління гнівом. Наразі розслабляється і переглядає зі своїм другом старе кіно».

Зазвичай, шведська активіста змінює запис у «біо» після критичних заяв про себе з боку відомих людей, цитуючи їх у той чи інший спосіб.

Коли активістку почали широко критикувати через її діяльність, серед іншого, також критикували й її діагноз. Ґрета сказала, що це її «суперсила».
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