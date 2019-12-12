Трамп назвав «безглуздим» визнання Ґрети Тунберґ «Людиною року»

Президент США Дональд Трамп назвав «безглуздим» визнання 16-річної екоактивістки Ґрети Тунберґ «Людиною року за версією американського видання Time.

«Так безглуздо. Ґрета має навчитися справлятися зі своїм гнівом, а потім піти на хороше старе кіно з другом! Розслабся, Ґрето, розслабся!» – написав Трамп у твітері.

Тунберґ після твіту американського лідера традиційно змінила допис про себе на своїй сторінці у твітері: «Підліток, що працює над проблемою управління гнівом. Наразі розслабляється і переглядає зі своїм другом старе кіно».

Зазвичай, шведська активіста змінює запис у «біо» після критичних заяв про себе з боку відомих людей, цитуючи їх у той чи інший спосіб.