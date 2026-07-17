Трамп звинуватив Китай у спробах впливу на вибори у США. Пекін це заперечив

Президент США Дональд Трамп звинуватив Китай у тому, що влада країни неодноразово намагалася вплинути на результати виборів у Сполучених Штатах. Про це він заявив у промові, яку транслювали увечері 16 липня за часом Вашингтона.

За словами Трампа, Китай 2018 року намагався вплинути на проміжні вибори до Конгресу, а 2020-го – на президентські, прагнучи домогтися поразки 45-го і 47-го президента на виборах.

Також Трамп заявив, що Китай отримав доступ до даних 220 мільйонів виборців США. Він назвав це «наймасштабнішим в історії витоком даних» виборців.

Пекін звинувачення Трампа відкинув. Представник посольства Китаю у Вашингтоні заявив: «Китай ніколи не втручався і ніколи не втручатиметься у президентські вибори у США».

Трамп заявив про наявність данмх, що деякі співробітники американських розвідслужб приховували від керівництва США відомості про іноземне втручання у вибори. Він звинуватив представників так званої «глибинної держави» у прихованні цієї інформації від президента та американців. Трамп вимагає провести розслідування цієї ситуації.

Президент США також оголосив, що дані розвідки, які розкривають «шокуючі вразливості» у виборчій системі США, будуть негайно розсекречені.

Агентство Reuters зазначає, що раніше американська розвідка не виявила доказів впливу Пекіна на вибори в США, у тому числі на вибори президента 2020 року. Своєю промовою Дональд Трамп, вважає Reuters, намагається підштовхнути республіканців у конгресі ухвалити законопроєкт про реформу виборчої системи – Save America Act. Цей закон, якщо його ухвалять, запровадить нові жорсткіші вимоги щодо підтвердження особи виборців та їхнього громадянства. Поки що документ застряг у Сенаті через опір демократів.

Демократи звинуватили президента в спробі дискредитувати майбутні вибори. У листопаді у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу – переобиратимуться повний склад Палати представників і третина сенаторів.