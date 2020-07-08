ЦВК визнала Аліну Свідерську обраною депутатом замість Вакарчука

Центральна виборча комісія повідомила, що на засіданні у середу визнала обраною народною депутаткою України Аліну Свідерську, включену до виборчого списку партії «Голос».

«Рішення ухвалене у зв’язку з надходженням до ЦВК рішення позачергового з’їзду політичної партії «Голос» від 26 червня 2020 року та витягу із протоколу цього з’їзду про дострокове припинення повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука», – йдеться в в повідомленні.

26 червня стало відомо, що позачерговий з’їзд партії «Голос» позбавив депутатських повноважень Святослава Вакарчук.

Сам Вакарчук заявив, що збирається лишатися членом партії настільки довго, наскільки буде приносити їй користь, і «поки партія сприятиме європейському розвитку країни».

Святослав Вакарчук був обраний до парламенту нинішнього скликання по загальнодержавному багатомандатному округу від партії «Голос», №1 у списку.

11 червня народний депутат від партії «Голос» Святослав Вакарчук оголосив про складання мандата.18 червня Верховна Рада не змогла достроково припинити його депутатські повноваження – забракло голосів.

19 червня спікер Дмитро Разумков оголосив, що народний депутат Святослав Вакарчук вийшов зі складу фракції «Голос».