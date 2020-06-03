Ціни на фрукти і ягоди в Україні перебувають на історично високому рівні – асоціація

Ціни на основні фрукти і ягоди в Україні через несприятливі погодні умови цього року є значно вищими, ніж у 2019 році й перебувають на історично високому рівні, повідомляє Українська плодоовочева асоціація.

За даними асоціації, найбільше подорожчали полуниця, черешня та яблуко.

«Найбільше, станом на початок червня, зросли гуртові ціни на суницю садову (полуницю) – в середньому в 2,6 раза. Головною причиною, на думку фахівців Української плодоовочевої асоціації, став вплив несприятливих погодних умов на врожай ягоди. Кілька хвиль заморозків, остання з яких була в другій половині травня, чого раніше ніколи не було в історії, знищили значну частину врожаю. Тому пропозиція суниці різко знизилася по відношенню до торішнього показника, а ціни, відповідно, залишаються високими. Ситуація ускладнюється прохолодною і похмурою погодою в більшості виробничих регіонів, що відтягує сезон дозрівання ягоди», – йдеться в повідомленні.

В асоціації наголошують, що зниження врожаю суниці садової та високий рівень цін можуть мати негативний вплив на перспективи експорту цієї ягоди в замороженому вигляді. Найімовірніше, пропозиція сировини для заморозки в цьому році знизиться, додали в УПОА.

«Майже так само різко, як і суниця, подорожчали черешня і яблуко. Про те, що основна частина врожаю черешні загинула внаслідок заморозків, зазначалося раніше. Це і є головною причиною високих цін на неї – цих фруктів просто занадто мало, і купити черешню гуртом не так вже й просто. Також негативний вплив на врожай і його якість чинять рясні опади, що пройшли в більшості регіонів країни в останні два тижні», – йдеться в повідомленні.

В УПОА зазначають, що ціни на яблука залишалися високими весь сезон через зниження їх урожаю в 2019 році.

Ціни на грушу за рік зросли на 30-35% і зараз на українському ринку можна знайти переважно імпортну грушу, кажуть асоціації.

Водночас, за даними плодоовочевої асоціації, з імпортних фруктів найменше зросли ціни на банани. «Фактично банан за рік подорожчав у середньому на 2-4% в оптовій торгівлі, що робить його найбільш доступним після яблука фруктом. Ціни на лимон зараз у середньому на 25% вищі, ніж роком раніше, а на апельсин – на 40%. Попит на ці фрукти різко зріс у розпал пандемії коронавірусу, тому ціни на них також залишаються досить високими», – йдеться в повідомленні.

В асоціації очікують, що найближчим часом на ринку України збільшиться пропозиція імпортного абрикоса з Туреччини, Узбекистану й Іспанії. «На жаль, сади абрикоса в Україні також сильно постраждали від заморозків, і врожай власних кісточкових фруктів буде вкрай низьким. Природно, що очікувати низьких цін на абрикос у цьому сезоні також не доводиться», – повідомили в УПОА.

Єдиною ягодою, на яку в цьому сезоні ціни можуть бути нижчими, ніж минулого року, може стати лохина, кажуть в асоціації. Вона теж постраждала від заморозків, але «вступ в плодоношення великих площ лохини в цьому році, має компенсувати фактор зниження врожайності».

Наприкінці минулого тижня Нацбанк в економічному огляді тижня повідомляв, що протягом тижня ціни на продукти харчування у середньому не змінилися, а подорожчання виробів з борошна і фруктів було компенсоване зниженням цін на свинину, овочі та шоколад.