ЦВК ухвалила рішення щодо чотирьох депутатів, повноваження яких припинили

Центральна виборча комісія з огляду на дострокове припинення повноважень народних депутатів Наталії Королевської та Олега Волошина не визнала народними депутатами наступних за черговістю кандидатів у виборчому списку партії «Опозиційна платформа – За життя».

«ЦВК взяла до уваги рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20 червня 2022 року, залишене без змін постановою Верховного Суду від 15 вересня 2022 року, яким заборонено діяльність зазначеної політичної партії. ЦВК визнала заборону діяльності політичної партії ОПЗЖ рішенням суду, яке набрало законної сили, обставиною, що унеможливлює ухвалення комісією рішення щодо визнання обраними народними депутатами..наступних за черговістю кандидатів у виборчому списку», – йдеться у повідомленні.

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Крім того, ЦВК сьогодні розглянула питання призначення проміжних виборів народних депутатів в одномандатних виборчих округах №40 (Дніпропетровська область) і №47 (Донецька область), оскільки повноваження Олександра Трухіна та Юрія Солода, які обиралися на цих округах, були припинені. Центральна виборча комісія вирішила повернутися до цього питання після припинення або скасування в Україні правового режиму воєнного стану.



У лютому Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів України Олександра Трухіна та Юрія Солода у звʼязку з їхніми заявами. Ці депутати були обрані у 2019 році в одномандатних виборчих округах № 40 та № 47 відповідно.

У вересні минулого року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відхилив апеляційну скаргу партії «Опозиційна платформа – За життя» («ОПЗЖ») і остаточно заборонив її діяльність. Рішення про заборону функціонування «ОПЗЖ» було прийнято на підставі указу президента та рішення РНБО.