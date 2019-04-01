У ЦВК почали прийом паперових протоколів

Центральна виборча комісія відкрила засідання з прийому оригіналів паперових протоколів окружних виборчих комісій щодо результатів голосування на виборах президента 31 березня.

Перший паперовий протокол подала ОВК 51-го округу в Донецькій області, в межах якого працювали дві виборчі дільниці в селищі Зайцеве в Донецькій області.

ЦВК починає засідання, протягом якого має укласти підсумковий протокол щодо результатів голосування.

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В Україні 31 березня відбулося голосування на чергових виборах президента країни. Явка на виборах склала близько 63,5%.

Станом на 15:00 1 квітня Центральна виборча комісія опрацювала понад 80% протоколів на виборах президента, які відбулися в Україні 31 березня.

За даними ЦВК, Володимир Зеленський отримує 30,41%, Петро Порошенко – 16,03%, Юлія Тимошенко – 13,24%, Юрій Бойко – 11,55%, Анатолій Гриценко – 7,03%.