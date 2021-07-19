Один із тунелів у Києві затопило через зливу – у «Київавтодорі» звітують про відновлення руху

Рух автомобільним тунелем на вулиці Олени Теліги в Києві, тимчасово заблокований через зиву, відновлено, повідомляє комунальне підприємство «Київавтодор».

«Тунель затопило внаслідок потужної зливи: за 40 хвилин у деяких районах міста випало до 80% місячної норми опадів. П’ять потужних насосів у тунелі на вулиці Олени Теліги не впоралися зі стихією – відбулося стрімке наповнення водою тунелю. Менше ніж за годину з усіх прилеглих вулиць і дворів прибуло близько 3700 кубічних метрів води», – йдеться в повідомленні «Київавтодору», яке цитує Київська міська державна адміністрація.

За повідомленням, підтоплення в тунелі ліквідовували мотопомпа і плаваюча помпа Комунальної аварійно-рятувальної служби, також використовували два стаціонарні насоси.

За даними «Київавтодору», за 30 хвилин у столиці загалом випали 18 міліметрів опадів, що майже дорівнює тижневій нормі. Роботи з ліквідації підтоплень тривали також на проспекті Палладіна, вулиці Стеценка, Площі Героїв Бреста, Кирилівській, Автозаводській вулицях, проспекті Перемоги.

19 липня Києвом «пройшли» зливи, які «збили» спеку, яка вже досягла кількох рекордних максимумів за цей місяць. Кілька вулиць були підтоплені, станції метро «Академмістечко» і «Берестейська» тимчасово зупиняли роботу через підтоплення касових зал.