Міністерство оборони Туреччини заявило про ліквідацію «415 терористів» у Сирії

Міністерство оборони Туреччини повідомляє, що в ході наземної операції на північному сході Сирії ліквідували «415 терористів.

«Терористичні позиції PKK/PYD-YPG були ефективно вражені з землі та повітря», – мовиться у повідомленні.

Наземному наступу Туреччини, який розпочався 9 жовтня, передували авіанальоти та артилерійський обстріл території, яку утримують курдські сили. Міністерство оборони Туреччини заявило, що з початку операції на північному сході Сирії військові завдали ударів по 181 бойовій цілі.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що наступ має на меті створити «безпечну зону», а його ціль – «курдські бойовики» та члени угруповання «Ісламська держава» на півночі Сирії. Анкара вважає курдських бійців «терористами».​

Згідно з позицією Туреччини, у такій зоні змогли б знайти притулок до 2 мільйонів сирійських біженців з тих 3,6 мільйонів, які мешкають у цій країні.

Перед цим сили США почали виведення військ із районів, розташованих уздовж сирійського кордону з Туреччиною, через кілька годин після того, як Вашингтон оголосив, що буде триматися осторонь планованої турецької операції проти курдських сил в північно-східній Сирії.

Курдські сили, як союзник США в регіоні у боротьбі з угрупованням «Ісламська держава», назвали виведення американських військ з північно-східної Сирії «ударом в спину».