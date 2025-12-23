У Туреччині розбився літак із начальником Генштабу Лівії

Влада Туреччини повідомила 23 грудня, що після вильоту з аеропорту Анкари був втрачений зв'язок із приватним бізнес-джетом, на борту якого перебував начальник Генерального штабу Лівії та ще чотири пасажири.

Пізніше з’явилися повідомлення, що виявлені уламки літака.

Від літака типу Falcon у районі Хаймани, за 74 кілометри від Анкари, надійшов запит на екстрену посадку, але після цього зв’язок із бортом відновити не вдалося, повідомив у соцмережі X міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая. Він уточнив, що бізнес-джет вилетів у Тріполі з аеропорту Есенбога в Анкарі о 20:10 за місцевим часом, а зв’язок з ним був втрачений приблизно через 40 хвилин.

Серед пасажирів на борту був лівійський генерал Мохаммед Алі аль-Хаддад, додав Алі Ерлікая. Згодом уряд Лівії повідомив, що отримав звістку про смерть начальника Генерального штабу лівійської армії. Серед осіб, які його супроводжували, були й інші військові чиновники.

Кілька турецьких ЗМІ показали кадри, на яких небо осяяне спалахом від вибуху неподалік імовірного місця, звідки літак передав сигнал.

Туреччина має тісні зв'язки з підтримуваним ООН урядом у Тріполі, якому вона надає економічну та військову підтримку, зазначає агентство France-Presse.