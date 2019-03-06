США застерігають Туреччину від купівлі систем С-400 в Росії

США можуть переглянути домовленості з Туреччиною щодо доступу до американських винищувачів F-35, якщо Анкара не відмовиться від купівлі в Росії систем протиракетної оборони С-400, заявляють у Державному департаменті США.

«Ми чітко попередили Туреччину, що можлива купівля С-400 призведе до перегляду її участі в програмі F-35 і ставить під загрозу інші можливі передачі їй озброєнь у майбутньому», – сказав представник Держдепартаменту Роберт Палладіно 5 березня.

Схожу заяву зробив і командувач військами НАТО в Європі, американський генерал Кертіс Скапаротті, виступаючи у комітеті Сенату. «Це є проблемою для всіх наших літаків, але особливо для F-35», – сказав Scaparrotti.

США погодилися продати Туреччині 100 своїх найновіших винищувачів F-35 п’ятого покоління, але поки що поставили лише два літаки.

Конгрес минулого року розпорядився зупинити майбутні поставки.

Вашингтон також заявляв, що може відкликати пропозицію продати системи Patriot, якщо Анкара продовжить закуповувати російські аналоги. Також у США наголошують, що С-400 не сумісні з оборонними системами НАТО.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив у лютому, що придбання С-400 продовжиться і що перші одиниці будуть поставлені Росією восени.