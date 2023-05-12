Кандидат на виборах у Туреччині звинуватив Росію у поширенні змови і фейків перед голосуванням

Кандидат у президенти Туреччини від широкої опозиційної коаліції, яка протистоїть чинному президенту Реджепу Таїпу Ердогану, звинуватив Росію у втручанні у хід передвиборчої кампанії.

Кемаль Киличдароглу написав у твіттері, що росіяни «стоять за монтажами, змовами, контентом Deep Fake і записами, які вчора були викриті». Подробиць він не навів.

«Якщо ви хочете продовження нашої дружби після 15 травня, тримайте руки подалі від турецької держави», – йдеться у тексті. Водночас політик зазначив, що, як і раніше, виступає за співпрацю та дружбу.

Про реакцію російської сторони на цю заяву не повідомляли.

Перший тур президентських виборів у Туреччині призначений на 14 травня. Основні суперники – Ердоган і Киличдароглу. За даними більшості опитувань, опозиційний кандидат веде з невеликим відривом, але, швидше за все, для виявлення переможця потрібен буде другий тур.

11 травня із передвиборчих перегонів у Туреччині вийшов лідер лівоцентристської «Партії батьківщини» Мухаррем Індже. Його рішення, як повідомляють, може зміцнити позиції Киличдароглу. Журналістам Індже сказав, що знімає кандидатуру «заради країни». Раніше його різко критикували за те, що він вносить розкол до лав прихильників шестипартійного опозиційного «Народного альянсу» на чолі з Кемалем Киличдароглу і підвищує ймовірність проведення другого туру, пише Associated Press.

Після виходу з перегонів Індже залишаються три претенденти на президентську посаду, включаючи кандидата від альянсу АТА (Альянс предків) Сінана Огана.

На думку оглядачів, Росії вигідніше, якщо при владі залишиться Ердоган, який багато років активно спілкується з президентом РФ Володимиром Путіним. За нього Туреччина не приєдналася до санкцій проти Росії у зв’язку з агресією проти України. Водночас Туреччина постачає Україні деякі види озброєнь, зокрема безпілотники «Байрактар».

За посередництвом Туреччини було укладено «зернову угоду», що стосується умов вивезення зерна з українських портів, заблокованих Росією в перші місяці повномасштабного вторгнення.