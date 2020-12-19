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19 грудня 2020, Київ 21:14
Новини | Коронавірус

Туреччина: дев’ять хворих на COVID-19 загинули через вибух кисневого апарату

Наразі офіційно відомо про 1,98 мільйона випадків захворювання на COVID-19 в Туреччині

Щонайменше дев’ятеро людей загинули внаслідок вибуху апарату кисневої терапії в місті Газіантеп на південному сході Туреччини, повідомив міністр охорони здоров’я Фареттін Коджа 19 грудня.

Випадок стався в госпіталі при приватному університеті Санко. Апарат використовувався для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19.

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Як повідомляє агентство Anadolu, вік жертв – від 56 до 85 років. Один із жертв помер під час транспортування до іншої лікарні.

За повідомленням офісу губернатора провінції, 14 пацієнтів з інфекційного відділення переведені в сусідні лікарні. Пожежу вдалося швидко загасити.

Наразі офіційно відомо про 1,98 мільйона випадків захворювання в Туреччині, 17 610 з них померли, 1,75 мільйона – одужали.

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