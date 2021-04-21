Туркменська опозиціонерка заявляє про тиск на неї в Туреччині

Туркменська активістка, яка відверто критикує авторитарний уряду центральноазійської держави і живе в Стамбулі, каже, що на неї в Туреччині чинився тиск напередодні візиту турецького президента Реджепа Ердогана до Ашгабата.

Дурсолтан Таганова заявила московській правозахисній групі «Меморіал» 20 квітня, що минулого тижня її викликали до імміграційної служби Туреччини, де попередили, що вона може мати проблеми з проживанням, якщо не припинить політичну діяльність.

За словами Таганової, під час допиту 15 квітня посадовець турецької імміграційної служби запитав її про родичів, постійну адресу, прохання про політичний притулок та причини критики уряду Туркменистану.

«Вони сказали мені: «Припиніть свої презентації в Інтернеті. Це те, що потрібно уряду Туреччини. Ми не хочемо, щоб у вас були проблеми з вашим місцем проживання тут», – цитує «Меморіал» Таганову.

Таганова також повідомила, що турецькі чиновники дали зрозуміти, що вони відстежують її листування з іншими блогерами та їхні матеріали з критикою уряду Туркменистану.

У липні 2020 року Таганова разом із десятками інших туркменів, переважно трудових мігрантів, була заарештована в Стамбулі за звинуваченням у порушенні обмежень щодо коронавірусної інфекції.

Її та інших затримали за кілька годин до того, як вони планували провести мітинг перед консульством Туркменистану в Стамбулі, щоб критикувати неналежну, на їхню думку, реакцію уряду Туркменистану на пандемію та вимагати відставки президента Гурбангули Бердимухамедова.

Більшість затриманих була звільнена приблизно через п’ять годин, але Тагановій обрали запобіжний захід, оскільки турецька влада хотіла депортувати її назад до Туркменистану.

Вона була звільнена в жовтні після того, як група з 11 правозахисних організацій закликала владу Туреччини не депортувати її, сказавши, що їй чекає свавільний арешт і тортури в разі повернення на батьківщину.

Критики уряду та правозахисники стверджують, що Бердимухамедов придушує інакомислення від часу приходу до влади після смерті Сапармурата Ніязова в 2006 році.