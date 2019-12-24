Влада Туркменистану обмежила вшанування пам’яті експрезидента Ніязова

На закритому засіданні керівництва Туркменистану ухвалили рішення обмежити можливості шанувати пам’ять першого президента країни Сапармурата Ніязова, повідомляє газета «Хроніка Туркменистану».

Поминати Ніязова тепер можна буде тільки під час офіційного заходу в столиці Ашгабаті на церемонії покладання квітів до пам’ятника. Представникам регіонів повідомили, що «на місцях» проведення традиційних обрядів поминання Ніязова «не вітається».

Раніше в день смерті президента Ніязова меморіальні заходи могли бути організовані керівниками будь-яких підприємств, у тому числі недержавних, у будь-якому регіоні країни.

Церемонія поминання Ніязова в Ашгабаті відбулася 21 грудня, і судячи з інформації державних ЗМІ, серед присутніх не було чинного президента Гурбангули Бердимухамедова. У неділю, 22 грудня, в підсумковій інформаційній програмі також нічого не повідомлялося про церемонію покладання квітів.

У 2018 році президент Гурбангули Бердимухамедов особисто поклав квіти до монумента Туркменбаші. Аналогічна церемонія відбулася в цьому році і в парку «Десять років незалежності» в Ашгабаті. До цього, в 2017 році, покладання квітів проводилося біля мавзолею Ніязова на території Мечеті духовності. Того ж року відкрили музей імені першого президента Туркменистану.

Ніязов очолював Туркменистан з 1985-го до 2006 року (в 1985–1991 роках був першим секретарем ЦК Комуністичної партії Туркменистану, в 1990–2006-му – президентом; з 1999 року – довічним президентом). Ставши президентом, Ніязов отримав звання Герой Туркменистану (першим у країні) і був названий Туркменбаші (Батько туркменів), а також був нагороджений кількома десятками орденів і медалей. На честь Ніязова в Ашгабаті і інших містах країни було поставлено безліч пам'ятників.

Але майже одразу після смерті президента в 2007 році в країні поступово скоротився вплив його культу особи. Уже наприкінці травня 2007 року в Туркменабаді була демонтована одна зі статуй Ніязова, а в 2008 році з центру Ашгабата на околицю одного з наймасштабніших пам'ятників його епохи – Арки нейтралітету. На її вершині була встановлена позолочена статуя колишнього президента.