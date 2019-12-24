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24 грудня 2019, Київ 08:43
Новини | Міжнародні

Влада Туркменистану обмежила вшанування пам’яті експрезидента Ніязова

Портрет першого президента Туркменистану Сапармурата Ніязова

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На закритому засіданні керівництва Туркменистану ухвалили рішення обмежити можливості шанувати пам’ять першого президента країни Сапармурата Ніязова, повідомляє газета «Хроніка Туркменистану».

Поминати Ніязова тепер можна буде тільки під час офіційного заходу в столиці Ашгабаті на церемонії покладання квітів до пам’ятника. Представникам регіонів повідомили, що «на місцях» проведення традиційних обрядів поминання Ніязова «не вітається».

Раніше в день смерті президента Ніязова меморіальні заходи могли бути організовані керівниками будь-яких підприємств, у тому числі недержавних, у будь-якому регіоні країни.

Церемонія поминання Ніязова в Ашгабаті відбулася 21 грудня, і судячи з інформації державних ЗМІ, серед присутніх не було чинного президента Гурбангули Бердимухамедова. У неділю, 22 грудня, в підсумковій інформаційній програмі також нічого не повідомлялося про церемонію покладання квітів.

У 2018 році президент Гурбангули Бердимухамедов особисто поклав квіти до монумента Туркменбаші. Аналогічна церемонія відбулася в цьому році і в парку «Десять років незалежності» в Ашгабаті. До цього, в 2017 році, покладання квітів проводилося біля мавзолею Ніязова на території Мечеті духовності. Того ж року відкрили музей імені першого президента Туркменистану.

Ніязов очолював Туркменистан з 1985-го до 2006 року (в 1985–1991 роках був першим секретарем ЦК Комуністичної партії Туркменистану, в 1990–2006-му – президентом; з 1999 року – довічним президентом). Ставши президентом, Ніязов отримав звання Герой Туркменистану (першим у країні) і був названий Туркменбаші (Батько туркменів), а також був нагороджений кількома десятками орденів і медалей. На честь Ніязова в Ашгабаті і інших містах країни було поставлено безліч пам'ятників.

Але майже одразу після смерті президента в 2007 році в країні поступово скоротився вплив його культу особи. Уже наприкінці травня 2007 року в Туркменабаді була демонтована одна зі статуй Ніязова, а в 2008 році з центру Ашгабата на околицю одного з наймасштабніших пам'ятників його епохи – Арки нейтралітету. На її вершині була встановлена позолочена статуя колишнього президента.

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