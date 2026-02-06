У Туркменистані перевіряють громадян на наявність пожертв ЗСУ

Міністерство національної безпеки (МНБ) Туркменистану посилило роботу з виявлення громадян, які переказували кошти українській армії, повідомляє туркменська служба Радіо Свобода/Азатлик із посиланням на два джерела у правоохоронних органах країни.

У рамках цих заходів, за словами співрозмовників видання, співробітники туркменської спецслужби перевіряють телефони та допитують громадян, які повертаються до країни чи були депортовані з інших країн, зокрема з Європи.

В результаті перевірки виявили сімох людей, які робили добровільні пожертви Збройним силам України, повідомило одне з джерел. За його словами, це громадяни Туркменистану, які після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну виїхали з України до ЄС, але потім вирішили повернутися додому.

Співробітники МНБ, як стверджується, залякували цих громадян і загрожували кримінальним переслідуванням за статтею про вербування найманця, його навчання чи фінансування. Щонайменше у двох людей силовики вимагали хабар у розмірі п’ять тисяч євро.

Спецслужба, за словами джерел, також намагається виявити громадян Туркменистану, які живуть за кордоном і надають фінансову допомогу українським військовим. Здебільшого МНБ цікавиться туркменськими мігрантами, які живуть у Східній Європі, у тому числі в Румунії чи Польщі. Зокрема, колишніх військових позбавляють біометричних паспортів і наказують їм не брати участь у війні в Україні.

Влада Туркменістану офіційно не повідомляла про кількість громадян країни, які воюють в Україні. Український державний проєкт «Хочу жити» в травні 2025 року опублікував імена щонайменше 170 громадян Туркменистану, які, як стверджується, воюють на боці російської армії. У серпні 2025 року проєкт повідомив, що Росія завербувала щонайменше 122 громадян Туркменистану для участі у війні проти України.

Минулого тижня на ютуб-каналі українського Луганського прикордонного загону з’явилося відео, на якому, як стверджується, у полон здався громадянин Туркменистану. Відповідаючи на запитання військових, чоловік у військовій формі розповідає, що його звуть Максат Мередов. Із документів, які показали на відео, випливає, що чоловік народився в Марійській області Туркменистану, а контракт із міністерством оборони Росії підписав 14 листопада 2025 року.