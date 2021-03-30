Шмигаль про подорожі у період пандемії: вивчаємо досвід Європи, щоб застосувати для України

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-наради щодо механізмів, які мають забезпечити громадянам України можливість безперешкодно подорожувати іншими країнами у період пандемії, заявив, що Київ наразі вивчає у цьому питанні європейський досвід.

«Ми активно спостерігаємо, до яких дій вдаються європейські країни у цьому напрямку. Вивчаємо, які саме дані вони збирають та як використовують, аби дати новий розвиток туризму й не тільки. Цей вивчений досвід ми потім використаємо в Україні в необхідному форматі, щоб громадяни, попри пандемію, могли вільно й безпечно подорожувати світом», – сказав Денис Шмигаль.

Він доручив міністру закордонних справ Дмитру Кулебі «обговорити та проаналізувати з міжнародними партнерами всі деталі співпраці в цьому питанні».

Про які саме механізми йдеться, і коли вони можуть бути застосовані поки не повідомляється.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність впровадження «паспортів вакцинації». У МОЗ повідомили, що вони спільно з Міністерством цифрової трансформації перебувають на фінальній стадії розробки таких паспортів.

Раніше заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що Україна видаватиме міжнародне свідоцтво про вакцинацію, діючи в межах міжнародного законодавства.

Європейський союз нині працює над так званими «зеленими пропусками», що дозволять людям подорожувати між країнами-членами та за кордон.

США і Великобританія входять в число країн, які теж вивчають можливість видачі сертифікатів вакцинації від COVID-19. А Китай вже запровадив цифрові сертифікати для своїх громадян, які планують поїздки за кордон.