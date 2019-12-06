Туск назвав Brexit «однією з найграндіозніших помилок» в історії Євросоюзу

Brexit був «однією з найграндіозніших помилок» в історії Європейського союзу і його супроводжувала кампанія, відзначена «безпрецедентною готовністю брехати». Про це заявив експрезидент Європейської Ради Дональд Туск у інтерв’ю The Guardian.

Туск наголосив, що Brexit був «найболючішим та найсумнішим досвідом» за його п’ять років на чолі Європейської Ради, які також були позначені кризою в Греції, напливом мігрантів у ЄС та обранням Дональда Трампа президентом США,

Туск також розкритикував слова президента Франції Емманюеля Макрона, який заявляв про «смерть мозку» НАТО, та відмову починати переговори про членство у ЄС з Північною Македонією та Албанією.