Twitter заблокував акаунти Рауля Кастро і державних ЗМІ Куби

Соціальна мережа Twitter заблокувала офіційні акаунти лідера комуністичної партії Куби Рауля Кастро і його дочки Маріели, повідомляє агентство Reuters. Крім цього були заблоковані облікові записи Міністерства зв’язку і кількох журналістів місцевих державних ЗМІ. Спілка журналістів Куби назвала дії соцмережі «цензурою».

Блокування акаунтів почалося 11 вересня під час звернення до народу голови Держради і Ради міністрів Куби Мігеля Діаса-Канеля. Він попередив кубинців, що через санкції США країні загрожує енергетична криза.

Представник Twitter, коментуючи блокування, послався на правила компанії, які забороняють за допомогою використання декількох облікових записів штучно виводити новини в топ. МЗС Куби назвало дії соцмережі «очевидною узгодженою операцією, метою якої було обмежити заяви революціонерів на захист правди».

Мігеля Діаса-Канеля обрали новим президентом Куби члени Національної асамблеї навесні минулого року. Рауль Кастро зберігає значний політичний вплив як лідер владної комуністичної партії Куби.

Він очолив Кубу у 2006 році замість свого старшого брата Фіделя, який був лідером острова з часів революції 1959 року. У 2013 році Кастро-молодшого вдруге обрали президентом на п’ятирічний термін.

За даними Комітету захисту журналістів, Куба потрапляє до списку 10 країн світу із найбільшою цензурою.