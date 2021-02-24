Twitter видалив сотні акаунтів, пов’язаних із Росією, Вірменією й Іраном

Соціальна мережа Twitter повідомила, що видалила 373 акаунти, які, за даними компанії, пов’язані з Росією, Вірменією й Іраном і порушували правила платформи.

За даними компанії, оприлюдненими в блозі 23 лютого, зокрема, видалені 100 акаунтів, пов’язаних із Росією за поширення повідомлень, які підривали довіру до НАТО і були спрямовані проти США і Євросоюзу.

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Москва планує вивчити підстави для блокування акаунтів.

У блозі Twitter також повідомив, що видалив 35 акаунтів, пов’язаних із Вірменією, додавши, що вони були спрямовані проти Азербайджану.

Компанія також заявила, що видалила 238 акаунтів з іранськими зв’язками – за різні порушення її політики.

У січні соціальна мережа Twitter повідомила 8 січня, що остаточно заблокувала обліковий запис чинного президента США Дональда Трампа через ризик «підбурювання до насильства».