США запровадили нові санкції у зв’язку з втручанням Росії у вибори

Сполучені Штати Америки розширили список санкцій у зв’язку зі втручанням у вибори президента 2016 року, в якому США звинувачують Росію.

Як випливає з повідомлення Міністерства фінансів США, в список внесені громадяни Росії Денис Кузьмін і Ігор Нестеров.

Крім того, санкції накладені на три юридичні особи, зареєстровані на Сейшельських островах і в Чехії. Це компанії Autolex Transport, Beratex Group і Linburg Industries.

Стверджується, що всі вони пов’язані з діяльністю близького до російського президента бізнесмена Євгена Пригожина і так званої «фабрики тролів».

Під санкції також потрапила яхта St. Vitamin Pleasure Craft і три літаки, які належать цим компаніям.

У серпні цього року телеканал «Настоящее время» (проєкт Радіо Свобода і «Голосу Америки») опублікував розслідування, в якому стверджується, що літаки, які потрапили під санкції, належать Пригожину і є власністю компанії Linburg Industries, якою володіє колишній співробітник бізнесмена.

Йдеться про літаки Hawker 125-800B і Hawker 800XP з бортовим номером M-VITO. Повітряні судна часто літають в африканські країни і їхнє переміщення часто збігається з переміщенням Пригожина по світу.

Бізнесмена Євгена Пригожина, якого ЗМІ називають «кухарем Путіна», пов’язують з діяльністю так званої «фабрики інтернет-тролів», а також низкою приватних військових компаній, що діють в Африці і на Близькому Сході, в тому числі «ПВК Вагнера».

У США проти «кухаря Путіна» висунули звинувачення у втручанні у вибори, через які він внесений до списку санкцій. Сам бізнесмен звинувачення відкидає.

Запроваджені раніше санкції США проти Росії стосуються, зокрема, російської агресії в Україні, втручання Кремля в американські вибори й отруєння в Британії російського розвідника Сергія Скрипаля.