Тихонов прокоментував своє можливе призначення директором «Укроборонпрому»

Ймовірний претендент на посаду нового директора державного концерну «Укроборонпром» Сергій Тихонов (чинний завідувач відділу Головного департаменту з питань національної безпеки та оборони в Офісі Президента) у коментарі Радіо Свобода не підтвердив, але й не спростував оприлюднений раніше у медіа факт своєї співбесіди з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем щодо перспективи очолити державний концерн.

«Чекаємо указ», – відповів він на запитання Радіо Свобода.

На уточнення, коли саме, такий документ може з‘явитися, Тихонов зазначив, що не знає.

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«Пропоную дочекатися рішення. А потім проф (професійно — ред.) почати постійно працювати», – додав ймовірний наступник чинного директора «Укроборонпрому».

9 та 10 вересня низка ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомила, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль нібито вже вніс на ім’я президента Володимира Зеленського подання про призначення нового генерального директора державного концерну «Укробронпром» Сергія Тихонова. Дещо пізніше про це ж написав і народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Водночас 9 вересня посли країн «Групи семи» заявили, що нове керівництво ДК «Укроборонпром» має бути прихильне до прозорості і належного управління.

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Сергій Тихонов нині є завідувачем відділу Головного департаменту з питань національної безпеки та оборони в Офісі Президента. Свого часу він був народним депутатом Верховної Ради 3 скликання, куди потрапив за списком «Прогресивної соціалістичної партії України». Її очолювала Наталія Вітренко – опонентка зближення України із Заходом і вступу до НАТО. Також Тихонов був членом «Партії регіонів», а в 2002 році балотувався до Верховної Ради 89 номером у списку блоку «За єдину Україну!». Сам список тоді очолив Володимир Литвин, а серед інших відомих політиків, які входили до блоку, були Георгій Кірпа, Дмитро Табачник, Таріел Васадзе, Сергій Бубка.