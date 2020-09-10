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10 вересня 2020, Київ 20:56
Новини | Політика

Тихонов прокоментував своє можливе призначення директором «Укроборонпрому»

Раніше ЗМІ повідомили, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль вніс на ім’я президента подання про призначення нового генерального директора державного концерну «Укробронпром» Сергія Тихонова

Ймовірний претендент на посаду нового директора державного концерну «Укроборонпром» Сергій Тихонов (чинний завідувач відділу Головного департаменту з питань національної безпеки та оборони в Офісі Президента) у коментарі Радіо Свобода не підтвердив, але й не спростував оприлюднений раніше у медіа факт своєї співбесіди з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем щодо перспективи очолити державний концерн.

«Чекаємо указ», – відповів він на запитання Радіо Свобода.

На уточнення, коли саме, такий документ може з‘явитися, Тихонов зазначив, що не знає.

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«Пропоную дочекатися рішення. А потім проф (професійно — ред.) почати постійно працювати», – додав ймовірний наступник чинного директора «Укроборонпрому».

9 та 10 вересня низка ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомила, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль нібито вже вніс на ім’я президента Володимира Зеленського подання про призначення нового генерального директора державного концерну «Укробронпром» Сергія Тихонова. Дещо пізніше про це ж написав і народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Водночас 9 вересня посли країн «Групи семи» заявили, що нове керівництво ДК «Укроборонпром» має бути прихильне до прозорості і належного управління.

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Сергій Тихонов нині є завідувачем відділу Головного департаменту з питань національної безпеки та оборони в Офісі Президента. Свого часу він був народним депутатом Верховної Ради 3 скликання, куди потрапив за списком «Прогресивної соціалістичної партії України». Її очолювала Наталія Вітренко – опонентка зближення України із Заходом і вступу до НАТО. Також Тихонов був членом «Партії регіонів», а в 2002 році балотувався до Верховної Ради 89 номером у списку блоку «За єдину Україну!». Сам список тоді очолив Володимир Литвин, а серед інших відомих політиків, які входили до блоку, були Георгій Кірпа, Дмитро Табачник, Таріел Васадзе, Сергій Бубка.

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