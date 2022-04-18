Тимчасовий захищений статус для українців у США офіційно запровадили – Єрмак

Спеціальний статус для громадян України, які перебувають у Сполучених Штатах, офіційно запроваджено, повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак 18 квітня.

«Радий повідомити, що анонсований на початку березня спеціальний статус (Temporary Protected Status) для громадян України які фізично знаходились в США від сьогодні офіційно запроваджено. Відповідне рішення внесено у Федеральний реєстр та буде оприлюднено та зареєстровано завтра (19 квітня 2022 року)», – заявив він у своєму телеграмі.

За його словами, дату, на яку українські громадяни мали перебувати в США для отримання цього статусу, перенесли з 1 березня на 11 квітня 2022 року. Відтак можливістю зможуть скористатися українці, які фізично перебували в Сполучених Штатах станом на 11 квітня.

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Як пояснює Єрмак, статус тимчасового захисту дозволяє українцям залишитися у США терміном до 18 місяців із можливістю подати документи на дозвіл працювати в цій країні.

«Я хочу подякувати американським партнерам за військову, фінансову, гуманітарну допомогу, санкції, а тепер і за турботу про наших громадян, а також посольству України в США і всій нашій дипломатичній команді за результативну роботу», – прокоментував голова Офісу.

Сполучені Штати Америки оголосили 3 березня, що нададуть українцям «тимчасовий захищений статус» на наступні 18 місяців.