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Офіс президента: в рамках останнього обміну Київ спочатку мав повернути 50 полонених

Українські військові, звільнені з російського полону 21 вересня 2022 року

В Офісі президента України заявляють, що в рамках останнього обміну полоненими Київ спочатку мав повернути 50 людей.

«Ми ні про кого не забудемо і не забуваємо. Кожного дня намагаємося зробити максимум, щоб повернути. Один з інсайдів – коли робився цей обмін, спочатку була можливість повернення 50 людей, а зрештою повернулися 215», – розповів заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, всі очікували на цей обмін, але «ніхто не вірив до останнього».

«Вчора була дуже складна операція, вона проходила в декількох місцях по всьому світу», – сказав Кирило Тимошенко, додавши, що Київ повернув українських військовополонених «на добрих умовах».

У ніч на 22 вересня стало відомо про обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула з російського полону 215 військових, 108 з них – бійці полку «Азов». Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і ще 55 російських полонених.

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За даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення РФ загалом відбулося 20 звільнень полонених, за результатами яких вдалося повернути з полону 802 бранців.

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими наголосив, що цей обмін є найбільшим від 24 лютого.

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