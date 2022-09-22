Росія не поводиться належним чином з військовополоненими – представник ГУР

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляють, що Росія належним чином не поводиться з військовополоненими. Про це ефірі національного телемарафону заявив представник пресслужби ГУР Андрій Юсов.



«Якщо говорити про фізичний стан, багато що видно візуально. Те, що люди дуже схудли, той одяг, в якому вони перебували, – це лише вершина айсбергу. Говорити про те, що держава-агресор належним чином, відповідно до міжнародного права і міжнародних конвенцій, поводиться і ставиться до військовополонених не доводиться. Навіть коли ми говоримо про іноземців. Те, в якому стані вони передали громадян інших держав, – це теж багато про що говорить і про культуру РФ. Але ми маємо звільняти кожного і відновлювати кожного – це робота, яка обов'язково буде зроблена», – сказав представник пресслужби ГУР.



Він наголосив, що Україна у ставленні до російських військовополонених дотримується Женевської конвенції і міжнародних угод.



«Я звертаюсь до російських солдат: будь ласка, не бійтесь, здавайтесь до українського полону. Вам буде забезпечено людське ставлення і поводження, згідно з міжнародним правом. Захочете – повернетеся до Росії, не захочете – у вас таке право буде», – додав Юсов.

У ніч на 22 вересня стало відомо про обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула з російського полону 215 військових, 108 з них – бійці полку «Азов». Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і ще загалом 55 російських полонених.

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За даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення РФ загалом відбулося 20 звільнень полонених, за результатами яких вдалося повернути з полону 802 бранців.

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими наголосив, що цей обмін є найбільшим від 24 лютого.