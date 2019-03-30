У МВС і офісі омбудсмена повідомляють про факти порушень у «день тиші»

У «день тиші» до поліції надійшло 159 заяв про порушення виборчого законодавства, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

«79 фактів пов’язані із незаконною агітацією, вісім – із підкупом виборців, два факти – хуліганство, один – погроза фізичною розправою та 69 інших фактів», – повідомив Яровий.

За його словами, оперативний штаб МВС фіксує та перевіряє 100% повідомлень, які надходять на лінію 102, а також від правоохоронців-аналітиків.

Водночас в офісі українського омбудсмена також повідомляють про звернення щодо порушень у «день тиші».

«Сьогодні на «гарячу» телефонну лінію до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надходять численні звернення громадян про розповсюдження передвиборних агітаційних матеріалів у ЗМІ та Інтернеті», – йдеться в повідомленні на сайті омбудсмена.

Водночас в офісі Людмили Денісової не вказали, скільки саме таких звернень вони зафіксували.

Сьогодні в Україні «день тиші» перед виборами президента 31 березня. Цього дня заборонено здійснювати будь-яку агітацію.