На Львівщині штампом «Вибув» зіпсували 180 бюлетенів – поліція

В управлінні Нацполіції у Львівській області повідомили про відкриття кримінального провадження за фактом псування виборчих бюлетенів штампом «Вибув».

«Голова однієї з дільничних виборчих комісій зіпсувала 180 виборчих бюлетенів, поставивши штамп «Вибув» навпроти прізвища одного з кандидатів на посаду президента України, оскільки вважала, що він «знявся з виборів», – пояснили у Нацполіції.

Згідно з повідомленням, про інцидент який стався 28 березня, у Кам’янко-Бузький відділ поліції повідомили напередодні.

Кримінальне провадження відкрили за статтею про «надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів». Досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади.

Напередодні Центральна виборча комісія звернулася до всіх дільничних виборчих комісій з проханням не використовувати штамп «Вибув», бо це автоматично зіпсує цей бланк.

​Сьогодні в Україні «день тиші» перед виборами президента 31 березня. Для перемоги кандидат повинен здобути понад 50 відсотків голосів. Якщо цього не станеться, 21 квітня відбудеться другий тур виборів, у якому зустрінуться два кандидати з найбільшою підтримкою.