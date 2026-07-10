«Схеми»: за Тищенка внесли 10 мільйонів гривень застави. З них 650 тисяч – він сам

За народного депутата України Миколу Тищенка, підозрюваного у справі про «вирішення питання» з кол-центрами, внесли 10 мільйонів гривень застави, з них 650 тисяч вніс він сам, повідомляють «Схеми» (Радіо Свобода).

Згідно з даними джерел «Схем» у правоохоронних органах, на 10 липня за народного депутата внесена повна сума застави. З них п’ять мільйонів гривень внесла приватна фірма з Дніпра, чотири мільйони 350 тисяч – приватна особа.

Раніше адвокат Тищенка у коментарі Суспільному щодо застави заявляв: «За наявною у мене інформацією, заставу внесено. Наскільки мені відомо, це гроші безпосередньо пана Миколи, а також третьої особи. У мене немає інформації, що це за особа», – сказав адвокат.

3 липня Вищий антикорупційний суд обрав для Миколи Тищенка запобіжний захід у вигляді застави 10 мільйонів гривень.

Прокуратура просила взяти його під варту з альтернативою застави понад 19 мільйонів гривень.

За даними НАБУ, в 2023 році Тищенко, прикриваючись боротьбою з шахрайськими кол-центрами, вимагав понад мільйон доларів неправомірної вигоди за вплив на те, які кол-центри перевірятимуть, а які – ні. Загалом, за версією слідства, сума вимог перевищила 51 мільйон гривень. Грошей, за даними НАБУ, він не отримав.

Захист назвав підозру необґрунтованою, а сам депутат говорив про «сфальсифіковану справу».