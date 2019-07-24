У Дніпрі прощаються із загиблим на Донбасі 22-річним десантником

У Дніпрі в середу прощаються із загиблим на Донбасі 22-річним десантником Семеном Румигіним. Про це Радіо Свобода повідомила волонтерка, директорка департаменту соціальної політики мерії Дніпра Юлія Дмитрова.

За її даними, молодий боєць був снайпером розвідроти, з січня 2019 року служив за контрактом у 25-ій окремій повітряно-десантній бригаді. До лав війська юнак пішов одразу після закінчення вишу.

Як повідомила Юлія Дмитрова, дніпрянин загинув у зоні проведення ООС на Донбасі в районі Щастя: разом з товаришем з Луганщини він підірвався на закладеному противником вибуховому пристрої.

Із рідних у загиблого бійця залишилась тільки мама.

Поховають бійця сьогодні на Краснопільському цвинтарі, в мусульманській його частині, поблизу могил Аміни Окуєвої та Іси Мунаєва. Мусульманська громада Дніпра, членом якої він був, висловила співчуття рідним і близьким Семена (Шаміля) Румигіна, українця з татарським корінням.

«Багато хто з нас, мусульман Дніпра і Кам'янського, знали цього творчого, компанійського, енергійного хлопця. Він цікавився історією рідного краю і писав краєзнавчі доповіді. Він допомагав будувати мечеть у Кам’янському. Він вмів дружити і бути корисним, коли це треба було громаді і людям», – мовиться в повідомленні громади.

Раніше до Дніпра доправили двох поранених бійців, які отримали травми через той самий вибух поблизу Щастя. Вони в лікарні імені Мечникова. За даними медиків, в обох мінно-вибухові ураження і акубаротравми, однак загрози життю немає.

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що вранці 21 липня на Донбасі, поблизу Щастя, група військових підірвалася на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника. Двоє військових отримали поранення, несумісні з життям, і померли на місці. Ще двоє бійців були поранені.