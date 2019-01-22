У Львові безпекові експерти з України і Польщі обмінялись досвідом щодо територіальної оборони

У Львові українські та польські військовослужбовці та безпекові експерти на спільній конференції говорили про обмін досвідом військ територіальної оборони в обох країнах.

«Це актуальна тема для Польщі, де твориться військо територіальної оборони, а Україна – в процесі. Україна має досвід на Донбасі, де були підрозділи добровольців, які хотіли обороняти свою державу. Це важливо, цей процес йде в обох країнах, і кожен може поділитись досвідом», – каже Радіо Свобода представник Польсько-української фундації Даріуш Матерняк.

У 2016 році Польща почала створювати нову воєнізовану структуру через зростання російської агресії в Україні, а ще й тому, що у складі збройних сил держав-членів НАТО є такі сили. Їх задіюють для підтримки військових формувань, в умовах, що перевищують можливості роботи служб надзвичайних ситуацій.

Як розповіли на конференції, сьогодні війська тероборони Польщі нараховують 10-12 тисяч людей, планується збільшити цю кількість до 50 тисяч.

Польські військовослужбовці територіальної оборони укладають контракт на 2–6 років, беруть участь у їхній діяльності 30 днів на рік і кілька днів на рік на полігоні.

Україна застосовувала війська територіальної оборони у 2014-2015 роках на Донбасі, нині почався процес творення сил тероборони, і є резерв. На сьогодні в Україні розроблено законопроект про внесення змін до окремих законів щодо керівництва територіальною обороною, розповіли у ЗСУ.

«Це обмін досвідом така зустріч. Нам цікавий досвід Польщі, як розбудовують там військо. Ми маємо бойовий досвід, а Польща є членом НАТО – і це різні підходи. Добре було б провести спільні навчання сил тероборони», – зауважив Радіо Свобода Володимир Мельник, заступник начальника управління територіальної оборони Генерального штабу Збройних сил.

Бригади територіальної оборони комплектуються як кадровими військовослужбовцями, так і резервістами. Останні проходитимуть підготовку на навчальних зборах і вестимуть цивільне життя.

Як пояснюють у Збройних силах, підрозділи тероборони забезпечуються за рахунок місцевих ресурсів і матеріально-технічних запасів місцевих військових баз, а тому є дешевші в утриманні, аніж регулярні війська.